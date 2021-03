Con 13 giornate ancora da giocare è presto per i verdetti. Tuttavia, il 26° turno di campionato propone due incontri potenzialmente già decisivi in chiave scudetto: Juventus-Lazio, in programma domani, e Inter-Atalanta, di scena lunedì sera. I campioni d'Italia, con 10 punti da recuperare, hanno un compito tutt'altro che facile: la Lazio negli ultimi anni ha spesso rappresentato un ostacolo insidioso, tanto da vincere due degli ultimi quattro scontri diretti, tra campionato e Supercoppa. Il pronostico degli analisti è comunque bianconero, con il segno «1» dato a 1,97 e il «2» che quasi raddoppia, a 3,80. Un altro pareggio, dopo quello dell'andata, è a 3,55. Pur in assenza di pubblico, la Juve continua a far valere la legge dello Stadium, dove ha vinto le ultime 6 partite e non subisce reti da 4 incontri. La Lazio però è rimasta senza segnare solo in 2 trasferte su 12, così la quota del Goal si mantiene modesta, 1,55. Un eventuale passo falso della Juventus renderebbe più sicuro il volo dell'Inter capolista, che viaggia sulla scorta di 6 vittorie consecutive ma è attesa da uno degli incontri più complicati della sua stagione.