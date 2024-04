Le parole di Mattiaa Mediaset:LA PARTITA - Giusto ci sia delusione, se no vuol dire che qualcosa non va. Abbiamo lavorato perchè la delusione ci dia una scintilla per ritrovare quello che abbiamo perso. Cerchiamo di trovare la soluzione e non concentrarci sui priblemi e mi auguro che ce la faremo.RABIOT SORRISO - Non c'è nulla da chiarire, sappiamo quanto tenga al gruppo e quanto si impegni. Un leader tecnico invidiabile, siamo contenti di averlo, mette impegno e serenità. Nulla da chiarire.GRUPPO - Nessun tipo di problema, stiamo cercando di trovare la soluzione ai problemi che ci siamo creati da soli. Quando è sfuggito il sogno scudetto ci siamo seduti, e poi non ti rialzi di punto in bianco. Stiamo cercando di ritrovare la strada giusta.