di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Vince, la Juventus. E convince. Dopo un inizio complicato, è tutto nell'abbraccio finale: con la Lazio, i bianconeri passano per 3-1, con la forza del gruppo e delle idee. Di Federico Chiesa, poi: ancora una volta il migliore in campo tra gli uomini di Pirlo. Un assist per Morata e il guizzo che porta al rigore, ancora trasformato dallo spagnolo.



Correa prima e Rabiot poi avevano inaugurato una partita bella, vibrante, che la Juve ha saputo persino comandare nella ripresa. I voti lo dimostrano. L'unica eccezione? Dejan Kulusevski, che sembra non avere ancora un posto ideale in questa squadra...



