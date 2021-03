Juve-Lazio, ecco alcuni numeri e precedenti riportati sul sito ufficiale bianconero: "154º confronto in Serie A tra Lazio e Juventus: avanti i bianconeri nel bilancio per 82 successi a 34 - 37 pareggi completano il quadro nel massimo campionato.



La Juventus è la squadra contro cui la Lazio ha perso più partite in Serie A: 82, almeno 15 più che contro qualsiasi altra avversaria. Dall'altra parte, la Lazio è la formazione contro cui i bianconeri hanno realizzato più gol in Serie A (272 - 1.8 di media a incontro)".