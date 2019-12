Juventus e Lazio hanno risentito, in modi ovviamente molto diversi, della partita di Supercoppa Italiana di ieri sera in Arabia Saudita, vinta per 3-1 dai biancocelesti. Come riportato da Calcio e Finanza, se la Lazio è salita e non poco in Borsa, con un +5.2%, il club bianconero è in flessione e perde l'1.3% a 1,27 euro per azione.