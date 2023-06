La Lazio è al lavoro per riscattare Luca Pellegrini dalla Juve. La richiesta arriva direttamente da Maurizio Sarri, ma Lotito non vuole spendere i 15 milioni fissati per il diritto. Per questo, chiederà uno sconto alla Juventus e intanto sta valutando altre piste. E' quanto riportato da calciomercato.com, con il giocatore che dopo i vari prestiti potrebbe restare nella sua squadra del cuore, ma tutto dipenderà dall'evolversi di questa trattativa, non semplice e non scontata.