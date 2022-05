Quella di lunedi sera sarà sicuramente l'ultima gara in maglia bianconera di Paulo Dybala contro la Lazio. L'attaccante argentino è infatti alle sue due ultime uscite con la Vecchia Signora e cercherà di chiudere al meglio la sua avventura davanti al proprio pubblico. Davanti ci sarà quella che fino ad ora si è rivelata la sua vittima preferita, segnando 9 gol in 15 precedenti con la maglia della, tra cui un centro al suo esordio con questa squadra, l’8 agosto 2015 a Shanghai – nel suo periodo in bianconero (dal 2015/16) nessun giocatore ha realizzato più reti contro i biancocelesti considerando tutte le competizioni.