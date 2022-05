Dal sito ufficiale della Juve:



L'ultimo precedente di Juventus-Lazio ha visto la Signora prevalere con il risultato di 3-1. I due protagonisti dell'incontro sono racchiusi in una immagine: Rabiot è l'uomo che annulla le conseguenze del gol di Correa e permette di andare al riposo in parità; Morata nella ripresa va in rete due volte nello spazio di 3 minuti e determina un successo importante che ribadisce una tradizione favorevole allo Stadium, fatta di 8 affermazioni in 10 gare.