14









Valutazione negativa per Massa questa sera. Il direttore di gara decide di lasciare correre e arbitrare “all’inglese” ma è chiaro dopo i primi minuti che perde il polso del match. La partita è nervosa – la posta in palio è alta – e i calciatori in campo non si risparmiano sui contrasti. Quanto visto, quindi, stride con il fatto che la prima ammonizione sia arrivata solo all’80’. Inoltre, nella valutazione complessiva, pesa come un macigno il rigore negato alla Juventus per il tocco di mano di Hoedt. Ancora di più pesa il non intervento del Var in un’occasione che, fin dal primo replay televisivo, sembrava essere stata valutata in maniera errata da Massa.





Qui di seguito potete seguire in tempo reale tutti gli episodi da moviola di Juventus-Lazio:



80' - Ammonito Acerbi che strattona Rabiot e gli impedisce di ripartire: primo giallo della partita!



79' - Continua l'arbitraggio all'inglese di Massa che non ammonisce Milinkovic-Savic per un'entrata dura su Bernardeschi



59' - RIGORE PER LA JUVE, Ramsey steso in area da Milinkovic-Savic. Ingenuità del calciatore laziale che colpisce la gamba del gallese e nemmeno protesta dopo il fischio di Massa



57' - Proteste per un intervento in area di rigore su Morata. Polemiche spente dal ribaltamento dell'azione che dà allo stesso Morata l'opportunità di cancellare l'episodio e completare la rimonta bianconera



45' - Scintille a centrocampo dopo un pestone di Milinkovic-Savic su Danilo che non viene sanzionato dall'arbitro che, invece, fischia la fine del primo tempo



24' - Chiesa lamenta un tocco di mano nell'area biancoceleste: braccio larghissimo di Hoedt che aumenta il proprio volume e stoppa il pallone. Check del Var ma alla fine l'arbitro lascia giocare. Infuriati Paratici, Nedved e Chiellini



7' - Punizione dal limite per la Lazio: entrata da dietro scomposta di Kulusevski. Nella stessa azione, però, non è stato fischiato fallo in precedenza un contatto ruvido su Morata



1' - Partiti!