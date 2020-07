Così Raul Moro, il guizzante giocatore classe 2002 della Lazio, ha commentato ai canali ufficiali del club biancoceleste la partita di ieri: "Non me l’aspettavo così l’esordio, venivo da una lesione di un mese, pensavo di essere stato convocato solo per fare numero. Ero pronto per tutto però e alla fine sono entrato. Su quella palla pensavo di arrivarci, se Bonucci non scivolava andavo in porta. È un sogno diventato realtà, ho iniziato da tre anni a fare il calciatore...". Moro è un prodotto della cantera del Barcellona.