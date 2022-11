Quella di domani sera sarà una gara speciale per Milinkovic-Savic, anima candida della squadra capitolina e soprattutto oggetto dei desideri della Juventus. Ma bisogna prestare più di un occhio di riguardo al serbo anche per via di alcuni numeri che spiegano il perchè sia così desiderato dall'ambiente bianconero. Nelle ultime 4 gare disputate in Serie A infatti, il 'Sergente' ha fornito la bellezza di ben 4 assist per i suoi compagni, dato a cui la retroguardia bianconera dovrà stare molto attenta.