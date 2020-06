La Juve è lì, sempre e comunque. Primo posto a +1 della Lazio, un rendimento costante durante tutta la stagione partendo subito a razzo: nelle prime 12 giornate di campionato, infatti, bianconeri hanno avuto una media punti di 2.5, la migliore di tutto il campionato. Un inizio decisamente diverso rispetto a quello dei bianconcelesti, che erano partiti con un 1.5 punti di media. Ecco perché, considerando la ripresa del campionato come un nuovo inizio, se la Juve dovesse partire forte come all'inizio del campionato potrebbe volare via.