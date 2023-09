Sabato pomeriggio la Lazio gioca sul campo della Juventus, lì dove avrebbe potuto incontrare Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, infatti, è stato spesso al centro delle estati di mercato, anche bianconere, prima di partire direzione Arabia. E proprio il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha rivelato un retroscena di mercato su di lui e sulla Juve (non nominata) negli ultimi giorni: "Non abbiamo mai ricevuto offerte concrete per Milinkovic-Savic, l'unica vera fu da parte di una squadra italiana, di cui non farò il nome, che offrì oltre 100 milioni di euro. Noi non lo volevamo vendere e sono arrivato a offrirgli anche ingaggi importantissimi".