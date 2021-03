All'Allianz Stadium scendono in campo due squadre che hanno bisogno di... non perdere il treno!

La Juventus, terza in classifica, per restare nella scia dell'Inter capolista, oltre che del Milan secondo. Mentre la Lazio ha bisogno di punti per continuare a sognare la seconda qualificazione consecutiva in Champions League.

FORMAZIONI UFFICIALI



JUVE (4-4-2):​ Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, Ramsey, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Morata. All. Pirlo

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi​



Calcio d'inizio alle 20.45, qui di seguito gli aggiornamenti in tempo reale: