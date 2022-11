Ancora uno sforzo, l'ultimo per chiudere il 2022 al meglio e vivere la lunga pausa per il Mondiale con la giusta serenità. Questa sera laaffronta laall'Allianz Stadium, un vero e proprio scontro diretto per i bianconeri che puntano a superare in classifica i biancocelesti dell'ex Maurizioattualmente a +2, a quota 30 punti. Dopo un bel filotto di cinque vittorie consecutive la Vecchia Signora non vuole fermarsi proprio sul più bello, anche perché un altro successo la farebbe volare ai piani altissimi della classifica, seppur ancora a notevole distanza dal Napoli capolista. Fischio d'inizio alle 20.45, per continuare a credere nella rimonta.Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Fagioli, Kostic; Kean, Milik. All. AllegriProvedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Romero, Anderson, Pedro. All. Sarri