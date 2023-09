La Juve è tornata dopo la sosta e ha battuto 3-1 la Lazio davanti a un Allianz Stadium tutto esaurito e molto molto caldo. Il pomeriggio lo apre Dusancon un gol bellissimo dopo appena 10': girata al volo di destro su assist di Locatelli. Il raddoppio è firmato Federico, con un vero bolide arrivato da appena dentro l'area. Poi i bianconeri tengono bene il campo e, pur concedendo qualcosa, non soffrono contro una Lazio ben controllata. Solo un errore in impostazione apre la strada a Luis Alberto, che accorcia con un bel destro a giro. Ma quella di oggi è la giornata di Dusan Vlahovic e il serbo lo dimostra: lancio lungo a spiovere, che DV9 addomestica con il petto, sfida la difesa uno contro tre, sterza e calcia ancora con il destro da fuori area.Finisce così: Allegri batte ancora Sarri e vola in vetta alla Serie A, momentaneamente. Non accadeva da agosto 2020.