In onda su Dazn Open Var, primo esperimento televisivo di ascolto e analisi delgli episodi da Var. Tra i tanti episodi valutati, il gol diine il pallone giocato dasulla linea laterale.- Maresca: "Per me non è fallo, è un corpo a corpo". Dal Var: "Non é niente, non é fallo".- Var: "Dammi l’EPTS. No, non c’è evidenza, la prospettiva non c’è. Le camere sono queste, andiamo avanti. Il gol è regolare".- “Una decisione talmente complessa, difficile da valutare, nonostante una tecnologia importante, in Italia è la più completa. EPTS? Le camere per il semi automatico. Si è cercata la verità, mi piace molto, si cerca una camera con una certezza. Senza certezza, seguendo il protocollo, dà il gol regolare. Con lo strumento del fuorigioco abbiamo ricostruito le immagini e ora abbiamo la certezza che, anche se di poco, il pallone era dentro”.