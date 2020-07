Soltanto fino a poche settimane fa poteva e doveva essere lo scontro diretto decisivo per l'assegnazione dello scudetto. Oggi, a causa del crollo della formazione di Simone Inzaghi - 4 sconfitte nelle ultime 7 giornate - Juventus-Lazio è l'opportunità per Sarri e i suoi giocatori di lasciarsi alle spalle le critiche per le ultime deludenti esibizioni (2 pari nelle ultime 3) e mettere una serissima ipoteca sul nono titolo consecutivo. In caso di vittoria nel match delle 21.45 allo Stadium, i bianconeri porterebbero a 8 punti il margine di vantaggio sull'Inter e a 9 sull'Atalanta; per i biancocelesti, a secco di successi da 4 partite, la chance di scavalcare in classifica i bergamaschi e appaiare l'Inter al secondo posto.



