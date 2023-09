Juventus e Lazio riprendono il proprio cammino in campionato dopo la pausa Nazionali. Uno stop arrivato in un momento in cui entrambe le squadre arrivavano da vittorie importanti e convincenti. I bianconeri hanno dovuto anche affrontare alcune vicende extra campo, dalle indiscrezioni su una possibile cessione societaria al ‘caso Pogba’, che potrebbero destabilizzare un po’ l’ambiente. La ‘Vecchia Signora’ vuole soprattutto ritrovare il feeling con l’Allianz Stadium dove ha pareggiato un match non bello contro il Bologna a fronte invece delle due vittorie esterne. I biancocelesti, dopo un inizio shock, hanno ottenuto 3 punti sul campo del Napoli campione d’Italia. Gli uomini di Sarri, dopo aver espugnato lo ‘Stadio Diego Armando Maradona’, proveranno a fare lo stesso anche in quel di Torino.Le quotazioni in questo momento vertono però tutte in direzione bianconera. Sono infatti i ragazzi di Massimiliano Allegri a partire con il favore dei pronostici in questo match.I bianconeri ‘guardano’ anche al Derby di Milano - Vincere è l’imperativo per entrambe le squadre. La Juventus non vuole perdere terreno sulle concorrenti allo Scudetto ed anzi, può approfittare del ‘Derby della Madonnina’. La Lazio dopo le due sconfitte iniziali non può però permettersi altri passi falsi. Una vittoria dei bianconeri è quotata da Betclic a 1.91, un pareggio a 3.48 e un successo dei biancocelesti a 4.17. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 2.08, mentre l’Under 2.5 è quotato a 1.73.Nel 2022 fu 3-0, ma ora è un’ipotesi improbabile - Il 13 novembre 2022 all’Allianz Stadium non ci fu molta partita con i bianconeri che vinsero 3-0. La ripetizione esatta di quel risultato è quotata da Betclic a 18.00. Vengono considerate molto più probabile le ipotesi di 1-1 finale, quotato da Betclic a 7.20 e di 1-0 in favore della Juventus quotato a 7.40 (Sisal lo quota a 6.50).Sarà ancora la partita di Moise Kean? - Nell’ultimo match di campionato disputato tra le due squadre all’Allianz Stadium il grande mattatore fu Moise Kean autore di una doppietta. Massimiliano Allegri potrebbe dare fiducia all’azzurro per questa partita ed una sua rete è quotata da Betclic a 4.00. Un anno fa la partita fu chiusa da un gol di Arkadiusz Milik, una cui rete è quotata da Betclic a 3.50. C’è sempre grande attesa per Dusan Vlahovic, un gol del serbo è quotato da Betclic a 2.50. Sponda Lazio, il possibile protagonista è l’ex Ciro Immobile, una cui rete è quotata da Betclic a 3.50. Attenzione anche a Mattia Zaccagni, la cui rete è quotata a 6.00.