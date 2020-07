Doveva essere la sfida scudetto, resta comunque una partita decisiva nella corsa al titolo. Fischio d’inizio alle ore 21.45 all’Allianz Stadium per Juve e Lazio, che si affrontano in una gara chiave. I bianconeri sono reduci da tre gare senza vittoria, prima la sconfitta col Milan, poi i due pareggi con Atalanta e Sassuolo. Inzaghi non se la passa meglio: per lui un solo successo nelle sette gare dalla ripresa post coronavirus.





DOVE VEDERLA IN TV - Juventus-Lazio sarà visibile in diretta tv su Sky, sul canale Sky Sport Serie A e su Sky Calcio al numero 251 del satellite. Sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo.





LE PROBABILI FORMAZIONI - Sarri rinuncia a Bernardeschi, squalificato: al suo posto Douglas Costa o Cuadrado. In difesa sicuri di un posto Bonucci e De Ligt, dubbi invece a centrocampo. La Lazio deve fare a meno di Correa, Luis Alberto e Leiva, oltre che di Jony, assenza dell’ultima ora. In attacco Immobile con Caicedo, in difesa con Acerbi e Luiz Felipe c’è Bastos. Più Cataldi di Parolo in mediana.



Scopri nella gallery le probabili formazioni di Juve-Lazio!