Giornata numero ventisei, determinante, per la Juventus. I bianconeri ospitano all'Allianz Stadium la Lazio di Simone Inzaghi: appuntamento alle 20.45 per una sfida dal sapore Champions. Al momento - con la partita contro il Napoli da recuperare il 17 marzo - la Juve è al terzo posto in classifica a quota 49 punti; la Lazio è invece al settimo posto a quota 43. Una gara dunque determinante per i romani, che proveranno il blitz a Torino.



DOVE VEDERLA - La partita sarà visibile su DAZN e su tutti i dispositivi della piattaforma.



LE PROBABILI FORMAZIONI - Nella gallery dedicata, ecco le probabili formazioni di Juve-Lazio. Scorri qui in basso per leggere.