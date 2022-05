Questa sera la Juventus sfilerà per l'ultima volta in questa stagione davanti al proprio pubblico, inusualmente senza alcun titolo da celebrare dopo 10 stagioni. I bianconeri ospiteranno la Lazio di Maurizio Sarri che, è alla ricerca di punti preziosissimi per un posto in Europa League, soprattutto alla luce dei passi falsi di Roma e Atalanta. Bisognerà ancora capire chi saranno gli undici titolari scelti da Allegri che, a parte i soliti 3 indisponibili (Mckennie, Chiesa e Kaio Jorge), potrà contare sulla presenza di tutto il resto del gruppo.



DOVE VEDERLA - L'incontro verrà trasmesso da DAZN e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).



Nella Gallery di seguito i probabili bianconeri.