Lunedì 20 luglio, ore 21.45, la Juve ospiterà la Lazio per il big match scudetto. Scivolati in classifica, i biancocelesti hanno la possibilità di riaprire la lotta per il titolo, per se stessi, per l'Inter e l'Atalanta, mentre la Juve può scrivere la parola fine sul campionato. La posta in palio è alta. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251, in streaming su SkyGo.



LE PROBABILI FORMAZIONI



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, A. Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, C. Ronaldo.



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.