Un saluto di altissimo profilo, a prescindere da come andrà. Alvaro Morata ha lasciato da top assoluto questa stagione, vedremo se anche la Juventus. Ma quelli sono i misteri del mercato, quelli del campo invece sono svelati tutti. E come raccontato da Gazzetta, secondo cui lo spagnolo è stato il migliore in campo, Alvaro ha classe.



Del resto, assist, gol e qualche lacrima trattenuta: vedremo se sarà stata l'ultima. Così come per Bernardeschi, sempre più lontano dal rinnovo. Eppure, con la Lazio ha portato a casa una delle prestazioni più convincenti della stagione.



E che Miretti in questi novanta minuti di altalene allo Stadium!



