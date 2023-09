La certezza e l'idea. Sommati? Fanno tre punti, i primi in uno scontro diretto che lanon vinceva da un po'. Eccoci qui: al primo crocevia della stagione e ampiamente superato, con pieni voti e pieni polmoni. I bianconeri battoni la Lazio all'Allianz Stadium: è 3-1 ed è. Eccome.L'attaccante serbo è protagonista con una doppietta, nel mezzo il raddoppio momentaneo firmato da Chiesa e la rete di Luis Alberto che sembrava poter scrivere una storia diversa. Non per DV9, in alcun modo. Così la Juventus torna alla vittoria in casa dopo la delusione con il Bologna. Sì, aumentano pure i rimpianti: di cos'avremmo parlato dopo quei 45 minuti così difficili?