Tre conferme per Massimiliano, che valgono tanto e soprattutto per i diretti interessati. Nonostante ancora diverse assenze, lanon si snaturerà: il tecnico livornese dovrebbe ripartire dalla base di difesa a 3, per poi considerare nuovamente gli ingressi dicomeufficiali.Dunque, chi partirà in avanti? Resta il dubbio tra Miretti e Kean, con il secondo leggermente favorito. Resta però anche il dubbio sulle condizioni di Locatelli e Cuadrado: sarà decisivo il test di domattina, entrambi potrebbero essere rischiati.