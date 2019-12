Tutta la vigilia diraccontata in un video. Attraverso il profilo Youtube ufficiale, la squadra bianconera ha voluto omaggiare i propri tifosi vicini e lontani, mostrando retroscena e contenuti esclusivi che hanno colorato la giornata di vigilia: "E' stato un giorno impegnativo per la Juventus - si legge nella descrizione del video - in Arabia Saudita, la squadra ha avuto da fare attività media, meet and greets, conferenze stampa e allenamento. La nostra Supercoppa si ggiocherà domenica a Riyadh contro la Lazio".