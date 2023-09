Dalla moviola della Gazzetta dello Sport:"Partita facile, arbitraggio pessimo. Maresca sbaglia tanto, soprattutto dal punto di vista disciplinare. Nell’azione dell’1-0 è il Var a decidere che la palla controllata da McKennie non sia uscita: grave che non vengano mostrate immagini certe in tempi brevi, la sensazione visiva era che la palla probabilmente non fosse uscita del tutto. Comunque il Var controlla e assegna il gol. Maresca sbaglia ad ammonire Bremer (dubbi che sia fallo su Immobile, il giallo è fantasioso) e poi cambia metro e risparmia cartellini netti a Cataldi, Kamada, Romagnoli. L’arbitro preferisce ammonire per perdite di tempo (Gatti e Cambiaso) su cui può intervenire con il recupero e proteste (Pellegrini)".