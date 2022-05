È il sign. Ayroldi della sezione di Molfetta a dirigere la partita di questa sera tra Juventus e Lazio. Al Var, invece, designato il sig. Aureliano.



La designazione:



Ayroldi

Prenna – Cecconi

Iv: Pezzuto

Var: Aureliano

Avar: Zufferli



Segui la diretta testuale di tutti gli episodi:



68' - Giallo per Cuadrado, autore di un brutto fallo su Zaccagni



45' - Ammonito Bernardeschi per fallo tattico



41' - Ammonito Acerbi per un duro intervento



1' - Via al match