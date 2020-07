Monday night della 34esima giornata in Serie A con il match clou, quello che potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti dello scudetto: la Juventus ospita la Lazio all'Allianz Stadium di Torino alle 21.45. Di seguito tutti gli episodi da moviola analizzati in diretta su IlBianconero.com.



GLI EPISODI



45' - Riparte il match.



36' - Fallo di Anderson su Bentancur: giallo giusto.



26' - Brutta palla persa in difesa dalla Juve con Alex Sandro. Sul recupero, Rabiot tocca il piede destro di Lazzari, lanciato quasi in contropiede. Poteva starci il fallo.



19' - Destro di Rabiot, deviazione di un difensore con le braccia attaccate al corpo. Non è necessario l'intervento del Var.



10' - Fallo a centrocampo su Ronaldo: Bastos era andato con il braccio alto a colpire CR7. Poteva starci il giallo.



1' - Calcio d'inizio



JUVENTUS – LAZIO Lunedì 20/07 h. 21.45

ORSATO

MANGANELLI – PRETI

IV: PICCININI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: SCHENONE