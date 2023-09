Termina 3 a 1 la partita trae qualche polemica se la porta dietro, nonostante la netta vittoria dei bianconeri. Soprattutto sui social, c'è chi avanza dubbi sul primo gol: ma regolamento e Var sono chiari, il pallone giocato da Mckennie é in campo, il gol é regolare. Qualche dubbio, invece, sulla gestione dei gialli da parte di Maresca.JUVENTUS – LAZIO Sabato 16/09 h.15.00MARESCABACCINI – PAGLIARDINIIV: AYROLDIVAR: IRRATIAVAR: MAGGIONI85' - Ammonito Pellegrini82' - Ammonito anche Vlahovic77' - Cambiaso ammonito per aver allontanato il pallone60' - Ammonito Gatti per perdita di tempo45' - Nel frattempo, soprattutto sui social, é esplosa la polemica sul gol di Vlahovic. Nell'azione - controllata dal Var -, Mckennie recupera un pallone sulla linea. Sono diventati virali dei fermi immagine: "la palla é uscita", lamenta qualcuno. La prospettiva, però, dimostra come il pallone non fosse uscito per intero: come confermato dal check del Var34' - Luis Alberto lamenta con Maresca una spinta in area: per l'arbitro non c'è nulla15' - Si agganciano bremer e Immobile: Maresca punisce il brasiliano, fallo e giallo10' - Check del Var sul gol di Vlahovic: la palla no né uscita sul tocco di McKennie, gol confermato7' - Sgambetto a Zaccagni, ammonito Miretti1' - Via al match