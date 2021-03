11









Vincere contro tutto, contro le emergenze e le negatività emerse in questo periodo. Vincere anche contro l’arbitro. Per certi versi, Juventus-Lazio è andata così. Perché grida ancora vendetta il mancato fischio da parte di Massa dell’episodio re della gara. 24’ del primo tempo, Chiesa si involta in aera biancoceleste, Acerbi interviene in scivolata facendo schizzare il pallone sulla mano di Hoedt. Il direttore di gara lascia correre, anche se il tocco dell’olandese appare più che sufficiente per assegnare il penalty. L’errore della partita, appesantito dal mancato richiamo del Var. Giusto invece fischiare il rigore alla Juve nel secondo tempo: troppo irruento Milinkovic nel contenere Ramsey in area biancoceleste. Ci va giù pesante Tuttosport, che titola così in prima pagina: "Arbitro incapace".



