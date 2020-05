1









Secondo quanto riporta Il Tempo, il ds della Lazio Igli Tare sta trattando Ivan Rakitic con il Barcellona. Il croato è finito da tempo sul taccuino della Juventus che potrebbe provare ad inserire nella trattativa per Pjanic, sebbene la priorità di Sarri e Paratici resti Arthur. In tutto questo Rakitic vuole giocare. Ed è in cerca di un ultimo, importante contratto. La Lazio ha ottimi rapporti con il suo entourage, che è lo stesso di Ianis Hagi (altra pista di Igli Tare): vuole sfruttare questo vantaggio per soffiarlo alla Juventus e a tutte le altre pretendenti.