L'ex attaccante della Juventus, Ravanelli, ha commentato la partita tra Juventus e Lazio a Mediaset: "E' mancata finalizzazione, è mancato coraggio, sono mancati quei giocatori che sarebbero serviti alla Lazio per creare superiorità numerica. La Lazio per arrivare tra le prime quattro deve avere più personalità e dimostrare il valore tecnico che ha, stasera è mancata la Lazio dal centrocampo in avanti. S'è anche difesa bene, ma ha attaccato poco. Io credo comunque che la Lazio lotterà fino alla fine per la qualificazione alla prossima Champions League, Sarri è un bravo allenatore e ha preparato bene questa squadra".