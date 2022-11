Intervenuto nella sua consueta rubrica su Calciomercato.com, l'ex arbitro internazionale Massimoha analizzato anche la direzione di gara di, affidata a Davide(al Var Paolo Silvio), a cui ha attribuito un. Ecco il suo giudizio: "Gran bella partita per Massa. Non c’è il rigore su, fa tutto bene. Dimostra di avere la gara in mano dimostrando subito il metro giusto da tenere con quei 3 cartellini in 4’. Così ha dato la linea di tolleranza, bravo".