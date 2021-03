Dal sito ufficiale della Juventus: "Anche Dino Zoff ha avuto a che fare con il Pallone d'Oro, sfiorandone la vittoria nel 1973, quando si piazza sul secondo gradino del podio. Proprio in questo anno conquista il record d'imbattibilità in campionato, superando i 792 minuti del precedente detentore Mario Da Pozzo. Il sorpasso avviene nella gara qui raffigurata, un Juventus-Lazio nel quale il pericolo principale è costituito da Giorgio Chinaglia. Con il bomber, il portiere condividerà i Mondiali nel 1974 e in particolare una gara per entrambi particolare, Italia-Haiti: Zoff subirà un gol e fisserà un altro record d'imbattibilità – stavolta in Nazionale – alla vertiginosa quota di 1142 minuti, primato a tutt'oggi imbattuto; Chinaglia, invece, sostituito da Ferruccio Valcareggi, si abbandonerà a una plateale protesta nei confronti del Commissario Tecnico, un episodio che scosse i milioni di tifosi azzurri davanti ai teleschermi".