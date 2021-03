Un errore che ne ha macchiato la prova. La serata di Dejan Kulusevski è inizia con il piede storto, che non è poi riuscito a raddrizzare. Il malaugurato disimpegno difensivo che ha messo Correa a tu per tu con Demiral dopo pochi minuti di gioco è stato nascosto dalle giocate di Rabiot, Morata e Chiesa, non dallo svedese stesso. Che solo per Tuttosport è risultato sufficiente, mentre per gli altri quotidiani ha disputato una prova sotto la soglia minima, risultando il peggiore nella Juventus



