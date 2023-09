A Roma parlano già di "invasione biancoceleste". In vista del match di sabato pomeriggio contro laall'Allianz Stadium, i tifosi dellahanno acquistato in poche ore tutti i 1.000del settore ospiti, oltre a ulteriori 430 sui 930 messi a disposizione in uno "spicchio" superiore. Lo riporta lalaziosiamonoi.it, secondo cui anche i tagliandi rimasti saranno venduti a breve, con la squadra di Maurizio Sarri che potrà così contare su un alleato in più, la sua gente.