Serie A, la classifica aggiornata

Se lo si chiedesse a Massimiliano, la risposta sarebbe quasi scontata. Mister,Sembra quasi di sentirlo: una è costruita per vincere lo scudetto – come continuano a ripetere da inizio campionato -, mentre noi stiamo facendo un percorso di crescita. Poi, siamo sicuri, con gli amici stretti e nei meandri della sua testa l’idea di fare uno scherzetto ai nerazzurri c’è e resiste, al di là delle dichiarazioni pubbliche necessariamente più abbottonate.Ma per fare lo scherzetto, per coltivare il sogno, bisognerà fare di più.dimostra plasticamente la differenza tra i nerazzurri e i bianconeri e lo fa in pochi frame. A Marassi,regala la palla ache non riesce a sfruttare l’occasione. Tempo di regali di Natale eall’Olimpico fa lo stesso con Lautaroche, però, non sbaglia.È soprattutto il cinismo, la capacità di trasformare le occasioni, in questo frangente del campionato, che sta facendo la differenza. Poi c’è una rosa più ampia e completa, poi c’è una compagine che riesce a tenere alto il baricentro, poi c’è un club vice campione d’Europa, un passaggio che ha aumentato esponenzialmente le sicurezze e la consapevolezza della propria forza. E poi ci sono tante cose, ma in questo momento è soprattutto il maggiore cinismo dei nerazzurri a emergere Inter 41Juventus 37Milan 32Bologna 28Napoli 27Fiorentina 27Roma 25Atalanta 23*Torino 23Lazio 21Monza 21Lecce 20Frosinone 19Genoa 16Sassuolo 16Cagliari 13Udinese 13Empoli 12Hellas Verona 11Salernitana 8**Una partita in meno