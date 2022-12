l terzino, di proprietà della Juventus, è uno dei nomi scelti dalla Lazio per rinforzare la fascia sinistra. Non il favorito visto che Sarri preferirebbe Parisi dell'Empoli ma comunque una soluzione concreta. Anche perché quest'ultimo ha molte squadre interessate. Pellegrini rappresenta quindi l'alternativa ma anche la pista più calda in questo momento.. Dialoghi in cui il nome di Milinkovic Savic aleggia sempre, e in questo senso un accordo per Pellegrini favorirebbe anche quest'altra trattativa.La Juve sarebbe anche disposta a cedere nuovamente in prestito Pellegrini, con magari l'inserimento di un obbligo di riscatto condizionato ma il vero nodo della questione non è la formula.Fino a qui infatti, pur non essendo uno dei pilastri della squadra, ha comunque giocato da titolare più della metà delle gare. Un'ipotesi sarebbe quella di inserire una contropartita per convincere il club tedesco ma anche in questo caso, non sarebbe facile trovare la giusta soluzione. Ecco perchéA fine stagione invece, sarà tutto più facile. Pellegrini tornerà in Italia, con la Lazio prima candidata ad acquistarlo.