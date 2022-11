Quella che si presenterà domani sera all'Allianz Stadium potrebbe essere unain emergenza, almeno sulla corsia difensiva di destra. Oltre a Manuel Lazzari infatti, che si è fermato nell'ultimo match contro il Monza e non sarà presente contro lache come riporta il Corriere dello Sport, non si è allenato per la febbre, In caso di forfait, al suo posto potrebbe giocare Stefan Radu, schierato solamente una volta in stagione.