Nell'approfondimento di Dazn, "Bordocam", l'attenzione è stata rivolta a Dusan Vlahovic, autore di una doppietta contro la Lazio. In particolare, due momenti sono stati colti. Quello dopo il primo gol, quando l'attaccante attende la conferma del Var e scoppia in un urlo di rabbia e felicità per la convalida della rete e poi nel secondo tempo, un consiglio a Manuel Locatelli. "Passala avanti", la frase pronunciata dal serbo al suo compagno.