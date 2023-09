Tramite il proprio sito ufficiale laha reso noti alcuni numeri deicon la, che la squadra di Maurizio Sarri affronterà sabato pomeriggio all'Allianz Stadium. "Una partita - si legge - che vede i numeri a favore dei bianconeri: su 79 gare di Serie A in Piemonte, infatti, i biancocelesti hanno vinto appena 9 volte, l`ultima per 1-2 il 14 ottobre 2017 (in gol Douglas Costa e poi Ciro Immobile, autore di una doppietta con una rete su calcio di rigore a chiudere i conti al 54', ndr.). Completano il dato 19 pareggi (manca dal 2-2 del 2022) e 51 successi della Juventus, con il più recente che risale al 3-0 del 2022. Sono inoltre 175 i gol realizzati dai bianconeri, contro i 78 dei capitolini".