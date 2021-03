DA AGIPRONEWS



Unico obiettivo, la vittoria: nel delicato match di domani con la Lazio all'Allianz Stadium, la Juventus non ha altre opzioni, se vuole continuare la sua rincorsa all'Inter capolista, ora avanti di dieci punti (seppure con una partita in più). Gli analisti di Stanleybet.it danno fiducia a Pirlo disegnando un pronostico orientato sul segno «1», offerto a 1,97, anche se i precedenti non possono lasciare tranquillo il tecnico bianconero. La Lazio ha vinto infatti due degli ultimi quattro scontri diretti, entrambi per 3-1: in campionato all'Olimpico il 7 dicembre 2019 e in Supercoppa a Ryad due settimane dopo. Gli ultimi due sono finiti con la vittoria casalinga della Juve lo scorso luglio (2-1) e con il pareggio romano (1-1) nell'andata di questa stagione. Una nuova «X» si gioca a 3,55, il blitz biancoceleste vale 3,70. La presenza di attaccanti del calibro di Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile rende alta la possibilità di un incontro con più reti da entrambe le parti. Ecco perché la quota del Goal è piuttosto bassa a 1,60, mentre il No Goal si gioca a 2,20. Anche l'Over è appetibile a 1,70, con l'Under che paga 2,05 la posta.