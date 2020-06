Ormai è ufficiale, la Serie A riapre i battenti. E per la Juventus questo vuol dire tornare a combattere per lo Scudetto, forte del primo posto consolidato contro l'Inter ormai lo scorso 8 marzo. Così, i bianconeri riaccendono la corsa al campionato, con la Lazio prima contendente: c'è ancora, infatti, da giocarsi lo scontro diretto di ritorno, dopo la vittoria biancoceleste all'Olimpico. Quindi, appuntamento alla 34^ giornata, con la Juventus che ospiterà la Lazio lunedì 20 luglio allo Stadium. Partita prevista per le 21.45 e trasmessa sulle reti di Sky Sport.