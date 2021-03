Vincere per dare continuità, per provare a coltivare il sogno rimonta, perché fino alla fine non sia solo uno slogan. Domani sera - fischio d'inizio alle 20.45 - la Juventus scenderà in campo per sfidare la Lazio. Partita molto difficile perché i bianconeri arrivano con una rosa corta e i biancocelesti hanno potuto riposare nell'ultimo turno. Non portare a casa i tre punti, però, vorrebbe dire rinunciare quasi definitivamente al decimo scudetto consecutivo. Come condiviso sui social dalla Juventus, la partita sarà visibile su Dazn.