La squadra allenata da Massimiliano Allegri infatti ha concesso fino ad ora solamente sette gol in quattordici partite. Una subita in più per i biancocelesti (8). Numeri importanti che mostrano come anche se in maniera diversa, le due squadre hanno molta solidità. Chissà se questo fattore inciderà sulla gara di domani sera. Nell'ultimo turno, entrambe hanno vinto senza subire gol. L'ultimo incontro all'Allianz Stadium terminò 2-2 con la rete nel finale di Milinkovic-Savic, la partita dell'addio di Chiellini e Dybala.