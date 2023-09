. Eh sì, a riflettere sull'imminente sfida traviene proprio da pensare così, perché poche volte è successo di vedere le due squadre che si affronteranno sabato all'Allianz Stadium in questa "posizione". E non stiamo parlando della classifica, ma della situazione generale venutasi a creare con i rispettivi piazzamenti nell'ultimo campionato, il mercato estivo e la. Maurizio, agli antipodi rispetto a Massimilianoper tipo di gioco con la sua predilezione per il palleggio, ha chiuso la scorsa Serie A davanti ai bianconeri, con due punti in più prima del -10 inflitto dalla giustizia sportiva: non capitava da 12 stagioni che i biancocelesti superassero Madama, così come non succedeva da tempo che Claudio, anche a causa degli introiti per la Champions da cui la Juve è stata esclusa trovandosi nella posizione di avere una "settimana lunga", portasse avanti un mercato a tutta velocità, spendendo la bellezza di 62,8 milioni di euro contro il solo acquisto di Timothy Weah dalle parti di Torino.In pochi mesi, insomma, è cambiato tutto, come scrive La Gazzetta dello Sport, eppure al momento è ancora Sarri a rincorrere in classifica Allegri, in scia alle milanesi con 7 punti conquistati. Un anno fa era stata la Lazio a partire meglio, con tanto di successo per 3 a 1 sull'Inter, mentre ora i biancocelesti hanno ottenuto una sola vittoria e due sconfitte. Anche per questo il match di sabato può rivelarsi particolarmente importante per entrambe le squadre, nel fine settimana che coincide anche con il derby tra. Perchè il mondo può anche girare al contrario, ma forse fino a un certo punto...