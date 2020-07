La Juventus su Twitter ricorda oggi uno dei gol più belli della storia recente contro la Lazio. Correva l'anno 2012, la stagione era quella primaverile e sulla strada del primo scudetto dell'era Conte e Andrea Agnelli la Juve ospitava i biancocelesti. Verso la mezz'ora, ecco materializzarsi la magia allo Stadium: Pirlo danza sul limite dell'area, attraendo su di sé la totale attenzione della difesa avversaria, geniale scavino verso Simone Pepe che stoppa di petto e in rovesciata batte Marchetti in disperata uscita. Poi la Lazio avrebbe pareggiato con Stefano Mauri appena prima dell'intervallo, ma come ben ricordiamo ci avrebbe pensato Alex Del Piero a risolvere la situazione con una punizione rimasta nella leggenda...