Tutti pazzi per Marash Kumbulla. Il difensore classe 2000 del Verona, che non ha giocato la gara di oggi con l'Atalanta e potrebbe rimanere fuori per tutta la stagione, sarà uno dei protagonisti del mercato: corsa a tre nella quale con Lazio e Inter c'è anche la Juventus. Secondo Sky Sport negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti tra i nerazzurri e il Verona, l'obiettivo di Marotta è quello di trovare una quadra per poi definire l'operazione a settembre. La Lazio si è mossa, l'Inter lo sta facendo, ora può farsi avanti la Juve.